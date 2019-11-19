جناح وكالة التجارة الإيطالية يستعرض أحدث تجهيزات الطيران والفضاء

المصدر: دبي-البيان

افتتح أمس جناح وكالة التجارة الإيطالية رسمياً في معرض دبي للطيران لدورة عام 2019، بحضور نيكولا لينير، سفير إيطاليا لدى الإمارات وفالنتينا سيتا، القنصل العام الإيطالي في دبي، وأماديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات وعمان وباكستان. كما انضم في مراسم افتتاح المعرض ممثلّون من الأمانة العامة لمديرية الدفاع والتسليح الوطنية، وهي منظمة حكومية تمثل قطاع الدفاع الإيطالي عالمياً.

وتشارك حوالي أربعين شركة إيطالية وتدعم وكالة التجارة الإيطالية تسعة من نخبة المصنّعين الإيطاليين المتخصصين والذين سيعرضون أحدث التقنيات المصمّمة والحلول لمواجهة التحديات في قطاع الطيران اليوم. ويستعرض المتخصصون في قطاع الطيران بالجناح المجمّع الخاص بالوكالة منتجات وخدمات تشمل معدات عالية الأداء للطائرات والأقمار الصناعية ومعدات الرادار ومنصات الإطلاق للفضاء ومعدات طيران مبتكرة للسفر عبر الفضاء والمكونات الميكانيكية المعقدة وحلول تصنيع التكنولوجيا والتصميم وآليات الضبط.

وقال أماديو سكاربا: «يمثّل قطاع الطيران في الإمارات أضخم محور مساهم في نمو اقتصاد الدولة، ويسهم حالياّ بما يقارب 15 % من الناتج القومي الإجمالي للإمارات. ونفخر بابتكاراتنا وأحدث منتجاتنا التكنولوجية المتطورة في العديد من مجالات قطاع الطيران».

وأضاف: «خلال الشهور الستة الأولى من عام 2019، زادت صادرات إيطاليا في قطاع الطيران على مستوى العالم بقيمة 3.600 مليون يورو، بنسبة 7.6 بالمئة وبفائض 1.700 مليون يورو. كما تلعب وكالة التجارة الإيطالية دورًا حيويًا في إنشاء وتوسعة أعمال المؤسسات الإيطالية في الخارج».