«خانصاحب» تُطلق مركز «دايناميك» للتدريب على السلامة الجوية

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة خانصاحب للاستثمار إطلاق مركز «دايناميك» للتدريب المتقدم، أول مركز مستقل للتدريب على السلامة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ضمن مشروع «محمد بن راشد للطيران»، على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي.

ويعتبر المركز منشأة حديثة متطورة تقدم دورات تدريبية شاملة على إجراءات السلامة والطوارئ، بحيث تتناول الجوانب النظرية والعملية التطبيقية لهذه الإجراءات، وهو يلبي بذلك احتياجات مجموعة واسعة من الشركات المتخصصة في الطيران التجاري وطيران رجال الأعمال. والمركز معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني، وفقًا لمعايير هيئة سلامة الطيران الأوروبية وهيئة الطيران الفيدرالية الأميركية.

رؤية الدولة

وقال طارق حسين خانصاحب، رئيس مجلس إدارة شركة خانصاحب للاستثمار: «يعبّر إطلاقنا لهذا المركز عن التزامنا تجاه النمو الاقتصادي للإمارات، حيث يعكس تبنينا لرؤية الدولة بشأن التكنولوجيا والابتكار والتي تهدف إلى الارتقاء بالبلاد لتكون من أفضل دول العالم، ونحن على ثقة بأننا من خلال عملنا مع شركائنا وفريقنا الإداري سنواصل دعم نجاح «دبي الجنوب» في مسعاها لتكون مركزًا إقليميًا للطيران في المنطقة».

من جانبه، قال مارك كامّر، الشريك المؤسس لمركز «دايناميك» للتدريب المتقدم: «سيقدّم المركز الجيل القادم من حلول التدريب، لمواكبة قطاع الطيران الذي يشهد نموًا وتطورًا سريعًا».

منشأة معتمدة

ويعتبر مركز «دايناميك» منشأة تدريبية معتمدة تقدم مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المتعلقة بقطاع الطيران، والتي تم تصميمها خصيصًا لتأهيل وتدريب عمال المناولة الأرضية والموظفين غير المختصين في مجال الطيران.

وأضاف بلال طهبوب، الشريك المؤسس لمركز «دايناميك» والمدير العام للتدريب (يقدم الدورات التدريبية مدرّبون مختصون في هذا المجال، ويعتمد التدريب على تكنولوجيا المحاكاة ليكون التدريب أقرب ما يكون إلى الواقع، ومن أهمها أجهزة محاكاة أعمال مكافحة الحرائق على أرض الواقع، ومحاكاة التدريب على النجاة، ومسبح ذو أمواج للتدريب على النجاة في الماء مزود بمؤثرات بيئية، وجهاز محاكاة للتدريب على التعامل مع نقص الأوكسجين في الارتفاعات العالية، ومجموعة مختارة من أجهزة محاكاة الأبواب.

كما يقدم المركز خيارات ترفيهية تستجيب لحاجات سوق الترفيه، ومن بينها ستوديو لإنتاج أفلام على طراز أفلام هوليوود يحاكي مواقف الطيران المختلفة.