«جمارك دبي» تحتفل باليوم العالمي للجودة 2019

المصدر: دبي- البيان

عززت جمارك دبي ريادتها، وسعيها الدؤوب نحو التميز والريادة العالمية في مجال الجودة خلال الأعوام السابقة لتتوج إنجازاتها في هذا المجال، وفوزها بجائزة عالمية رفيعة المستوى، تعد شهادة دولية كبرى لتميز الدائرة، كأفضل مؤسسة في الابتكار على مستوى العالم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، بالإضافة إلى إطلاق الدائرة مؤخراً مشروع الحوكمة في العمل الجمركي، لتتوج الدائرة إنجازاتها وحصولها على 14 مواصفة حتى عام 2019 في عدة مجالات.

واحتفلت جمارك دبي، ممثلة بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي قسم ضمان الجودة، باليوم العالمي للجودة، والذي يصادف الخميس الثاني من شهر نوفمبر من كل عام، تحت شعار «100 عام من الجودة»، وذلك في المقر الرئيس للدائرة.

يأتي الاحتفال في إطار حرص جمارك دبي على نشر ثقافة الجودة والتميز والحوكمة المؤسسية، لما لها من مفهوم واضح مؤثر في بناء وتطوير العمل وفق أعلى المعايير العالمية، لتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات القيادة، وترك آثار إيجابية في مختلف نواحي العمل.

وشهد الاحتفال تقديم ورشة توعوية عن الحوكمة ومبادئها، قدمها الدكتور أشرف جمال المدير التنفيذي بمعهد حوكمة، والحديث عن مفهوم الحوكمة، والأعمدة الرئيسة لها، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمتمثلة في (المسؤولية، المساءلة، الشفافية، العدالة)، صاحب ذلك عرض لتجارب عدد من الجهات الحكومية في مجال الحوكمة المؤسسية، ومنها تجربة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قدمها فيصل أحمد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دعم مجلس الوزراء، وكيفية تعزيز مفهوم ودور ومسؤوليات مجالس الإدارات واللجان الحكومية، فيما قدم الدكتور أحمد الجابري مستشار مجلس الإدارة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تجربة الهيئة في مجال الحوكمة.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي: «تأكيداً للدور الأساسي الذي تلعبه الجودة في جميع مجالات الحياة، وإظهار مدى التزام الدائرة بالجودة نحو متعامليها وشركائها الاستراتيجيين، فقد التزمت جمارك دبي، وضمن خطتها الاستراتيجية بوجود رقابة داخلية سليمة، لضمان التقيد بالقوانين والأنظمة، وتزويد أصحاب المصالح بمعلومات ذات شفافية ومصداقية عالية، وضمان سلامة عملية اتخاذ القرار».

وأكدت سميرة عبد الرزاق مديرة قسم الجودة والحوكمة بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بجمارك دبي «لقد أصبح مفهوم الجودة والتميّز لدى جمارك دبي واقعاً ملموساً، كرست من خلاله العمل على تطبيق كافة المواصفات والمقاييس المحلية والعالمية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات إلى أعلى المستويات، واستكمالاً لمسيرة التطوير المؤسسي التي تنتهجها الدائرة للوصول إلى ما هو أبعد من تحقيق سعادة العملاء».