«طاقة أبوظبي» شريك رئيس لأسبوع أبوظبي للاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أصبحت دائرة الطاقة في أبوظبي الشريك الرئيس حصرياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 ومختلف الفعاليات المنظمة خلاله بما في ذلك القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وتتيح هذه الشراكة للدائرة رعاية حصرية لمجموعة من المنصات والفعاليات المنظمة على هامش الأسبوع الذي يعقد في الفترة 11-18 يناير 2020، وهي ملتقى تبادل الابتكارات من أجل المناخ «كليكس»، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة «وايزر»، ومنصة شباب من أجل الاستدامة «واي فور إس»، والمهرجان في مدينة مصدر «مصدر فيستيفال»، حيث تتوافق هذه الرعاية مع توجهات الدائرة لتحقيق تحوّل الطاقة في أبوظبي من خلال ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة وأمن الإمدادات.

وقال محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة: «تحرص الدائرة على قيادة جهود تحوّل الطاقة وتحقيق مبادئ الكفاءة والاستدامة عبر أعمالنا ونشاطاتنا كافة، وبكل تأكيد، يحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة فرصاً مميزة أبوظبي والإمارات ككل في تحقيق هذه المستهدفات، فضلاً عن دوره في ترسيخ مكانة الدولة كعاصمة عالمية في هذه القطاعات».

ومن جانبه، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن ما حققه الأسبوع من نجاح على مستوى العالم يعود إلى الدعم الكبير والمتواصل من الشركاء في الدولة، وفي مقدمتهم دائرة الطاقة في أبوظبي التي تتصدر الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وقال: «لقد بات التوجه نحو توظيف التقنيات النظيفة وإنتاج طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية مسألة ذات أبعاد اقتصادية لا يمكن تجاهلها، فضلاً عن تنامي الوعي بأهمية تبني أساليب مراعية للبيئة ضمن مجتمعاتنا عاماً بعد عام».

ومن المخطط أن تطلع الدائرة خلال الأسبوع زوّار الحدث والمشاركين على أحدث تطورات قطاع الطاقة في أبوظبي ومسيرة التحول التي تتبناها الإمارة، فضلاً عن نيتها إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع ذات العلاقة.