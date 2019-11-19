«تنظيم الاتصالات» تستضيف مؤتمر الإمارات للجيل الخامس بحضور 500 مشارك من 50 دولة

المصدر: دبي-البيان

استكملت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات استعداداتها لاستضافة مؤتمر الإمارات للجيل الخامس، في دبي يومي 8 و9 ديسمبر القادم، بمشاركة أبرز المسؤولين والخبراء في هذا المجال لمناقشة الواقع والآفاق والتحديات والفرص المتعلقة بالجيل الخامس.

يوفر مؤتمر الإمارات للجيل الخامس منصة لتبادل المعارف والخبرات ومعالجة الفرص والتحديات المتعلقة بالجيل الخامس، وذلك من خلال جمع أهم الخبراء من جميع أنحاء العالم، والهيئات التنظيمية، والشركات الاستشارية، ورواد التكنولوجيا، والجهات الفاعلة العالمية الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت سقف واحد، لمناقشة وتبادل الأفكار حول مستقبل تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، ومن المتوقع أن يشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 500 مشارك من أكثر من 50 دولة ذات اهتمامات مختلفة في شبكات الجيل الخامس وتقنياتها.

ويهدف المؤتمر، من بين أمور عديدة، إلى استجلاء الكثير من الحقائق حول الجيل الخامس وآفاقه واستخداماته ومدى تأثيره على حياة البشر في المجالات كافة.

مختبر عالمي وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة: «يشهد العالم تحولاً متسارعاً نحو الجيل الخامس، حاملاً معه تطورات لا تتعلق بسرعة الهواتف الذكية فحسب، بل أيضاً بمجالات كالروبوتات وكاميرات المراقبة والأمن والطائرات بدون طيار والطباعة الثلاثية الأبعاد ومركبات التنقل الذاتي وتقنيات الواقع الافتراضي والرعاية الصحية وإنترنت الأشياء وغيرها. وتأثير تقنية الجيل الخامس سيكون كبيراً على مختلف جوانب الحياة».