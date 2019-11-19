وفد التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يطّلع على أحدث التقنيات

المصدر: دبي - البيان

زار اللواء الركن طيار محمد بن سعيد المغيدي، أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب/‏ المكلف، والوفد المرافق له عدداً من الأجنحة المشاركة في فعاليات الدورة الـ16 لمعرض دبي للطيران 2019.

واطّلع الوفد على أهم التقنيات التي يقدمها المعرض في المجالات العسكرية والدفاعية والجوية، كما التقى مع عدد من الضيوف وممثلي الشركات العارضين في المعرض، حيث استمع إلى شرح مفصل حول المعروضات والمشاريع التي تنفذها شركاتهم.

وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على حضور الفعاليات التي من شأنها تعزيز رفع الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد.