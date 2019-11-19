«جال» تقدم خدمات صيانة لأسطول قيادة الطيران المشترك الإماراتية بـ 3.5 مليارات درهم

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة جلوبال أيرواسبيس لوجيستكس (جال) المزود الإقليمي للحلول المتكاملة لدعم الطائرات للعملاء العسكريين والمدنيين فوزها بعقد لتقديم دعم شامل لصيانة أسطول قيادة الطيران المشترك الإماراتية بقيمة 3.5 مليارات درهم ما يسهم في تعزيز دورها كشريك استراتيجي لقيادة الطيران المشترك يوفر لها باقة متكاملة من خدمات دعم الصيانة.

وقال خالد البريكي، الرئيس التنفيذي في (جال): «إنه لمن دواعي فخرنا أن تعزز القوات المسلحة الإماراتية ثقتها المستمرة بقدرة (جال) على توفير خدمات دعم صيانة الطائرات لأسطول قيادة الطيران المشترك..

وسنواصل تقديم حلول مبتكرة للحد من الوقت المطلوب لإجراء الصيانة وتحسين جاهزية الأساطيل الجوية، واستكشاف فرص جديدة لتقديم حلول شاملة لدعم دورة التشغيل الشاملة، ورفد قيادة الطيران المشترك بمزيد من القيمة والكفاءة التشغيلية».