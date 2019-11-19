«سياحية عجمان» أول جهة في الإمارة تربط خدماتها الرقمية ببوابة «الدفع الذكي»

المصدر: عجمان - وام

أعلن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ربط الخدمات الرقمية لدائرة التنمية السياحية في عجمان ببوابة عجمان للدفع الذكي. وقال: «إن إطلاق بوابة عجمان للدفع الذكي التي تقدم خيارات وقنوات دفع متنوعة جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها دائرة المالية في عجمان، والرامية إلى تنويع وتطوير قطاع الخدمات المالية، والارتقاء بمقوماته على الأصعدة كافة، ونظراً إلى أن بوابة عجمان تلبي احتياجاتنا وتطلعاتنا المستقبلية.. ونفخر بكوننا شريكاً أصيلاً يسهم في تحقيق أهداف البوابة».

وأضاف: «تعمل الدائرة على ترسيخ المكانة الرائدة للإمارة في مجال التحول الرقمي، وتسليط الضوء على النموذج الريادي للقطاع الخدمي الحكومي في الإمارة، والذي لا يأتي إلا بتضافر الجهود والتعاون بين مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة ».

وقالت عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية: «هذا التعاون المشترك جاء تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة، لدعم خطة التحول الرقمي حيث إن بوابة عجمان للدفع الذكي جاءت لتقدم خيارات وقنوات دفع متعددة تسهم في توفير الوقت والجهد، وتضمن سهولة تقديم الخدمات للجمهور».

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية: «نحرص دائماً على توظيف جهودنا لتسهيل الخدمات وتبسيط إجراءات المعاملات لتكون متوفرة في جميع الأوقات، لذلك ونظراً إلى أننا أول دائرة حكومية في عجمان تتبنى خدمات بوابة عجمان للدفع الذكي، فإن جميع خدماتنا التي تشمل تجديد الرخص، وإصدار رخصة لمنشأة سياحية جديدة أو مطعم سياحي، وإصدار رخصة لمنشأة فندقية وغيرها من الخدمات، أصبحت سهلة ومريحة نظراً لتعدد خيارات وقنوات الدفع التي تقدمها بوابة عجمان».