الزعابي عضواً بـ«تنفيذية» الجمعية الدولية للتأمين

المصدر: أبوظبي- البيان

اختارت الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين «IAIS»، التي تضم 200 دولة حول العالم، في اجتماعها الأخير بأبوظبي، إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، عضواً بلجنتها التنفيذية، وذلك للدورة الثالثة على التوالي.

وسيعمل الزعابي خلال الدورة الجديدة على تعزيز مكانة سوق التأمين الإماراتية على مستوى الأسواق العالمية والترويج للإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتأمين، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون بين هيئة التأمين في دولة الإمارات والجمعية الدولية من جهة، وبنظيراتها في مختلف دول العالم من جهة أخرى، فضلاً عن مواصلة مسيرة الابتكار لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع التأمين.

وتعد الإمارات- من خلال هيئة التأمين- عضواً فاعلاً في الجمعية الدولية لمراقبي التأمين منذ عام 2010، والتي تقدر أقساط التأمين في الدول التي تجمع في عضويتها نحو 97% من إجمالي الأقساط على مستوى العالم.