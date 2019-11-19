خبراء الضيافة يلتقون في مؤتمر بدبي لتنمية الإيرادات

المصدر: دبي- البيان

يجتمع أكثر من 200 شخص من روّاد قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، التي تُسهم في تطوير قطاع الضيافة في الشرق الأوسط. وتتولى الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة تنظيم مؤتمر تنمية الإيرادات 2019، الذي تقام فعالياته يوم 4 ديسمبر في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي.

وكانت الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة أعلنت عن جدول أعمال مؤتمر تنمية الإيرادات 2019، الذي يشهد في نسخة هذا العام مجموعة من الموضوعات والنقاشات، التي تبحث أفضل الممارسات المتعلقة بالتسويق الرقمي والاستثمار في وسائل الإعلام، والاستحواذ على أسواق جديدة والتوسع فيها، واستخدام البيانات، وإدارة الإيرادات الفندقية الشاملة واستراتيجيتها، وغير ذلك.

ويشارك مجموعة من الخبراء والمتخصصين على المستوى الإقليمي والدولي في إدارة الجلسات والنقاشات التي تدور حول تأمين نمو مستدام لقطاع الفنادق في منطقة الشرق الأوسط.

ويشهد المؤتمر مشاركة 45 متحدثاً دولياً وإقليمياً وإقامة خمس جلسات نقاشية تسلط الضوء على موضوعات تشمل «كيف يمكن للفنادق التخطيط بفعالية للاستحواذ على متعاملين من أسواق جديدة»، مع مشاركة عدد من الشخصيات الرائدة مثل حور الخاجة، نائب رئيس مساعد في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهيثم مطر، مستشار أول في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، بالإضافة إلى خبراء من شركتي أكور وروتانا.

وتتضمن الجلسات النقاشية الأخرى «استهداف رحلات المتعاملين عن طريق التكنولوجيا والبيانات»، و«إدارة الإيرادات الإجمالية- كيف تتعاون إدارات الإيرادات والمأكولات والمشروبات والتمويل معاً لتحسين الأرباح، ضمن أعمال المطاعم في الفنادق»، و«التسويق الرقمي- كيف يبدو المستقبل؟»، و«هل يحل التوزيع بديلاً جديداً للمبيعات؟».