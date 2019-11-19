هيئة أبوظبي الرقمية تطلق قمة «ديجيتال نكست» في ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة أبوظبي الرقمية، إطلاق قمة «ديجيتال نكست»، والتي ستعقد في العاصمة أبوظبي في الفترة من 8 - 9 ديسمبر القادم. ويأتي عقد القمة التي تهدف إلى استشراف مستقبل الخدمات الحكومية الذكية في وقت تتطلع فيه منطقة الشرق الأوسط إلى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية الرقمية في السنوات المقبلة.

وتأتي القمة في وقت أصبح فيه التحول الرقمي أولوية قصوى لدى المؤسسات الرائدة من القطاعين العام والخاص على حد سواء. وطبقاً لما أوردته المؤسسة الدولية للبيانات، فإن الإنفاق السنوي على مبادرات التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيتجاوز 40 مليار دولار بحلول 2022. ويتوقع أن يحضر القمة نحو 1000 مشارك و40 متحدثاً و30 من الرعاة والشركاء الداعمين، بالإضافة إلى 200 مستشار حكومي وصانع سياسات.