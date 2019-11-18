الهند تقرر تمديد تسهيلات التأشيرة لمواطني الإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ البيان:

قالت السفارة الهندية لدى الدولة إن الحكومة الهندية قررت تمديد تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوصول إلى المطارات الهندية اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن تأشيرات الإماراتيين عند الوصول تتوفر للبقاء في الهند لمدة تصل إلى 60 يوما وتتضاعف هذه المدة لأغراض السفر الطبية والسياحية وللأعمال التجارية والمؤتمرات، مشيرة إلى أن تلك التأشيرات ستكون متاحة للإماراتيين في 6 مطارات هندية: بنجالور وتشيناي ودلهي وحيدر اباد وكلكتا ومومباي ممن

حصل على تأشيرة إلكترونية أو ورقية بصرف النظر عما إذا كان الشخص قد زار الهند بالفعل أم لا.

ونصحت السفارة مواطني الإمارات الذين يزورون الهند للمرة الأولى بضرورة التقدم للحصول على التأشيرة الالكترونية أو الورقية.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت لتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة بين الأفراد والعلاقات التجارية، فضلا عن الروابط الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.