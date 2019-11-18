محمد بن زايد ورئيس غانا يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات بين البلدين

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و فخامة نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية غانا تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين وتوسيع مجالاته.

شملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها الجانبان .. اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي على الدخل بين حكومتي دولة الإمارات العربية وحكومة جمهورية غانا والتي تبادلها.. معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومعالي شيرلي أيوركور بوتشوي وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا.. واتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية غانا.. و تبادلها معالي علي بن سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومعالي وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات.. و تبادلها معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومعالي شيرلي أيوركور بوتشوي إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية غانا..

تبادلها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين و معالي وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا.

حضر المراسم - التي جرت في قصر الوطن من جانب الدولة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة خليفة يوسف محمد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية غانا و سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

و حضر من الجانب الغاني الوفد المرافق لضيف البلاد و ضم معالي شيرلي بوتشوي م . ب وزيرة الشؤون الخارجية و التكامل الإقليمي و نانا بيدياتو أسانتي سكرتير الرئيس و سعادة الحاجي أحمد رمضان سفير جمهورية غانا لدى الدولة و سعادة فرانسيس أسينسو ــ بواكي نائب رئيس الأركان و سعادة السفير أحمد حسن مدير بروتوكول الدولة والعميد اللواء بسمارك أونونا المساعد الشخصي للرئيس ومايكل أوفوري ــ أتا مدير رئاسة التكامل الإقليمي وعددا من المسؤولين.