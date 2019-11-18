بالما القابضة تعتزم شراء 20 طائرة من دي هافيلاند

المصدر: البيان الإلكتروني

على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2019، أعلنت شركة دي هافيلاند الكندية المحدودة للطائرات "دي هافيلاند كندا" عن قيام شركة بالما القابضة المحدودة الرائدة في مجال تأجير الطائرات بتوقيع "خطاب نوايا" لشراء ما يصل إلى 20 طائرة من طراز داش 8-400. وسيعمل الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز عقد الشراء النهائي.

وبهذه المناسبة قال مولاي عمر العلوي، رئيس شركة بالما: "لقد سبق وأن قامت بالما بشراء طائرات جديدة من طراز داش 8-400 وتأجيرها لكلٍّ من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة الخطوط الجوية الرواندية وشركة فالكون لخدمات الطائرات. واليوم أصبحت بالما أول شركة تأجير طائرات في العالم تقوم بطلب شراء طائرات من طراز داش 8-400 تَتَمتع بمقصورة ركاب ذات الفئات المزدوجة. إن لطراز داش 8-400 استخدامات عدة وفُرص كثيرة للتطوير وما قرارنا اليوم إلا تأكيداً على ذلك".

ومن جهته، قال السيد أنس بناني العضو المنتدب لشركة بالما: "من وجهة نظرنا كمؤجر للطائرات، نعتبر أن تخصُص شركة دي هافيلاند كندا يُشكل مصدر دعم قوي وذي قيمة عالية لطائرة داش 8-400. حيثُ لا تنحصر قيمة الطائرة في مرونتها التشغيلية الفائقة ووسائل الراحة الخاصة بالركاب وبصمتها البيئة المنخفضة فحسب، بل تَشمل أيضاً تركيز فرق المبيعات والدعم في شركة دي هافيلاند كندا على تطوير هذا الطراز متعدد الاستخدامات. ونحن على ثقة بأن خبرة دي هافيلاند كندا العريقة في مجال التصنيع ستساهم في تعزيز مستقبل برنامج هذا الطراز من الطائرات في الوقت الذي سنسعى فيه إلى تطوير علاقات جديدة مع شركات طيران".

وقال تود يونج، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دي هافيلاند كندا: "سعدنا للغاية بخطاب النوايا الذي قدمته شركة بالما لشراء 20 طائرة من طراز داش 8-400، خاصة وأن ذلك يأتي بعد فترة وجيزة من انتقال برنامج طائرات داش 8 إلى دي هافيلاند كندا. لطالما أثبتت طائرة داش 8-400 قدراتها وكفاءتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ونحن متفائلون بتحقيق المزيد من النجاحات مع مواصلتنا العمل مع مؤجرين مثل شركة بالما لدعم وتطوير شبكات التنقل الجوي في المنطقة".

وأضاف يونج: "تمتلك طائرة داش 8-400 أكبر سعة للركاب بين مثيلاتها من الطائرات التي تعمل بمحرك ذات مروحة توربينية، وتوفر تنوعاً و تعددية كبيرة في الاستخدام كما هو مُثبت من خلال مجموعة المهام الواسعة التي تقوم بها بنجاح. فهي قادرة على مكافحة الحرائق ونقل 50 راكب والبضائع في آنٍ معاً، إضافةً إلى استخدام الطائرة من قبل خطوط الناقلات منخفضة التكلفة حيث يمكن أن تتسع الطائرة لـتسعين راكباً، يمكن تصميم مقصورة ركابها لتصبح ذات فئات المزدوجة. وبالتالي يُمكن أن تُلبي تلك الطائرة مُتطلبات البيئة التشغيلية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".