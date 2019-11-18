تقنيات ثورية وتجارب مختلفة تنتظر زوار إكسبو 2020 في جناح طيران الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

مع بقاء أقل من عام واحد يفصلنا عن انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، كشفت طيران الإمارات النقاب عن بعض التقنيات والخبرات التفاعلية المستقبلية التي تعدها لزوار جناحها في إكسبو 2020 دبي، الذي سيكون "أعظم معرض في العالم".



وتعمل طيران الإمارات مع أكاديميين ومع شركائها في الصناعة في مجال الطيران والفضاء، لابتكار واحتضان تجارب معلوماتية ومحفزة للتفكير حول مستقبل الطيران لجميع زوار معرض إكسبو 2020 دبي.



وكانت طيران الإمارات قد باشرت تشييد جناحها في وقت سابق من هذا العام. ومع اكتمال الأساسات، تقوم الناقلة حالياً بوضع اللمسات النهائية على الهيكل المعدني للمبنى.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يقدم جناح طيران الإمارات في إكسبو 2020 إطلالة على مستقبل الطيران التجاري في عام 2071، حيث يستكشف حدود العلم والتكنولوجيا بينما نتطلع إلى الخمسين سنة القادمة من السفر جواً. وتستهدف المفاهيم التي نعرضها إلهام وإطلاع الزوار على العديد من الابتكارات الثورية النابعة من الاستدامة التي حققتها صناعة الطيران التجاري والتي لا تزال في تطور مستمر. وسوف تسمح التجارب التفاعلية للزوار بتجربة هياكل الطائرات المتقدمة وأنظمة الدفع وقمرات الطائرات المستقبلية والمواد المركبة فائقة الحداثة. وسوف يغادر زوار جناح طيران الإمارات، ومعرض اكسبو 2020 دبي عامةً، بيقين من أن روح الإبداع والابتكار والتقدم التكنولوجي ستساعدنا على الانطلاق نحو مستقبل أفضل".



وفيما يلي بعض التجارب التي سيوفرها جناح طيران الإمارات لزواره، والتي ستقدم لمحة عن كيفية تطور السفر الجوي خلال العقود المقبلة:



رحلة شخصية



سوف يبداً كل زائر رحلته الشخصية باستلام "بذرة"، عبارة عن كرة تتيح له الاطلاع على جميع التجارب في جناح طيران الإمارات. وسوف يتفاعل الزوار أثناء انتقالهم عبر الجناح مع مختلف المعروضات التي تغطي جوانب مختلفة من الطيران في المستقبل. وسوف يتم تخزين هذه التفاعلات على "البذرة" واستعادتها في التجربة النهائية لضمان أن تكون تجربة كل زائر متميزة وفريدة من نوعها.



علم الطيران



الرسوم المتحركة التي تستخدم نماذج ثلاثية الأبعاد (هولوغرام) للطائرات المستقبلية، سوف تشرح للزوار علم الطيران ببساطة، وتوضح كيف تطير الطائرة من خلال تصور الخصائص الفيزيائية الأربع: الرفع والدفع والجاذبية والسحب. وسوف يتاح للزوار فهم واختبار المبدأ العلمي لإظهار كيف يتحقق الرفع بالجمع بين انخفاض ضغط الهواء وشكل الجناح، ما يتيح الطيران بمساهمة عناصر أخرى.



أجواء أنظف



يمثل إدخال حلول أكثر تجدداً واستدامةً أولوية مهمة لصناعة الطيران من أجل ضمان أجواء نظيفة وهادئة. ويُعد ركن "الأجواء الأنظف The Cleaner Skies" في جناح طيران الإمارات تجربة غامرة تبرز قضايا الاستدامة الرئيسة في سياق نمو أعداد الركاب والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الابتكارات الواعدة. وسوف يتاح للزوار إجراء اختبار لمعرفة المزيد حول التقنيات المستقبلية في مجال الطيران التي يتم تطويرها للتعامل مع تغيرات المناخ.



مختبر المستقبل



ما الذي سيجعل طائرة المستقبل أخف وأسرع وأقوى؟ سوف يطلع الزوار على مختبر المستقبل لاختبار التقنيات والدخول في سلسلة تجارب تُجرى بأذرع آلية. كما سيجرون تجارب على مواد مركبة والطباعة رباعية الأبعاد والتكنولوجيا البيومترية والتصميم ومواد مبتكرة قادرة على صيانة ذاتها.



الدفع والرفع



سوف يستكشف الزوار محركات ووقود المستقبل من خلال شاشات متحركة شفافة ورسوم متحركة تتميز بنماذج واقعية لمحركات الطائرات. كما ستعرض مفاهيم المحرك المستقبلية تقنيات مختلفة، مثل تجاوز سرعة الصوت والمحركات الهيدروجينية والهجينة والكهربائية، وتوضح تأثيراتها على الانبعاثات والاستدامة والراحة والسرعة.



صمّم طائرتك الخاصة



مع تواصل التجارب الشخصية، ستتم دعوة الزائرين لوضع معارفهم موضع التنفيذ لتصميم طائراتهم المستقبلية والتحليق بها. فمن خلال واجهة مستخدم متطورة للغاية، سيقوم الزوار ببناء طائراتهم وتشغيلها من خلال جهاز محاكاة الطيران (سميوليتر). وسوف توفر الشاشات الكبيرة ثلاثية الأبعاد تعليقات فورية على قرارات التصميم طوال العملية. وينبغي على الزائر تصميم طائرته الخاصة على أساس المدى ونوع المحرك والأجنحة والطلاء والشعار الخارجي، حتى يتمكن في النهاية من التحليق بها في "رحلة تجريبية" ستختبر مدى استدامتها وسرعتها وراحة الركاب.



مطار المستقبل



سوف تقدم طيران الإمارات لزوار جناحها تصوراً لمطار المستقبل لمعرفة كيف ستعمل التقنية البيومترية (القياسات الحيوية) وتحليل البيانات والتقنيات الذكية على إحداث تحولات كبيرة في تجربة المسافرين على الأرض. كما سيتم إلقاء الضوء على جميع النظم الجمركية والأمنية الميسّرة، والابتكار في مناولة الأمتعة، وأنظمة النقل الكهربائية وأنظمة إدارة النفايات الذكية.



عيشوا المستقبل



سيتمكن الزوار من الانغماس الكامل في قناع الواقع الافتراضي التفاعلي الذي يتيح لهم استكشاف قمرة طائرة المستقبل من الداخل. كما يمكنهم، وهم جالسون في مقاعدهم، اختبار النوافذ التفاعلية لجسم الطائرة، وقمرة ركاب من دون نوافذ تقليدية، ونظام اتصالات جوية، وأغطية لإلغاء الضوضاء، وعربات آلية، بالإضافة إلى مشاهد لأنواع مختلفة من القمرات وتوزيع المقاعد.



بذرة المستقبل



في ختام الجولة، سيقوم الزائر بتسليم "بذرته" لكي يتم تحميل تجربته في جناح طيران الإمارات، التي ستتجسد في فيلم كامل ثلاثي الأبعاد، يجمع بين رواية القصص الديناميكية والرسومات المذهلة ثلاثية الأبعاد، مع معلومات الزائر التي تم التقاطها خلال الجولة لتقديم نهاية شخصية لا تنسى للرحلة.



يقام معرض "إكسبو 2020 دبي" من 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى 10 أبريل (نيسان) 2021، وقد أطلق عليه بحق لقب "أعظم معرض في العالم"، حيث وعد بوفرة من التجارب الفريدة في 192 جناحاً وطنياً يحتفي بالتطورات العديدة في عالمنا ويلهم المستقبل، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي حافل مع أحداث حية يومية ومهرجانات موسيقية وثقافية وتجارب طهي ومحادثات وورش عمل ملهمة والكثير غيرها.