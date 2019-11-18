أول بدلة فضاء للسياح تعرض في دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

شهد معرض دبي للطيران، أمس، استعراض أول بدلة فضاء مصممة خصيصاً للسياح. والبدلة المبتكرة من تصميم مشترك لشركة «فيرجن جالاكتيك» الأمريكية للفضاء التي ستنفذ رحلات تجارية فضائية في المستقبل حال نجاح الاختبارات، مع شركة «أندر آرمور» للملابس الرياضية المبتكرة. ويبلغ وزن البدلة كيلوغرامين ونصف الكيلو، فيما يستغرق تصميم الواحدة منها سبعة أيام من خلال فريق مكون من 10 أشخاص.

وتتميز البدلة بأنها تحافظ على الحرارة والحركة الانسيابية في الفضاء، فهي مصنوعة من مواد صناعية مستحدثة تحافظ على الحرارة، وتبلغ تكلفة الواحدة 15 ألف دولار (55 ألف درهم). وتتوقع «فيرجن جالاكتيك» أنها ستصبح قادرة بحلول العام 2023 على إطلاق مكوك ركاب إلى الفضاء كل 32 ساعة.