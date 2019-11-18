الصديقي: سوق العقارات في الدولة بدأ المنحنى الصاعد

المصدر: دبي ـ البيان

أكد جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»، أن سوق العقارات في الإمارات بدأ منحناه الصعودي.

وأجرى الصديقي أمس مقابلة مع «تلفزيون بلومبيرغ» في دبي، أكد خلالها أن أسعار العقارات في الدولة آخذة في الارتفاع التدريجي، وأضاف أن «شعاع كابيتال» تراهن على هذا الارتفاع.

وتطرق الصديقي إلى الاندماج بين «شعاع كابيتال» و«مجموعة أبوظبي المالية»، الذي جرى الانتهاء منه بصفة رسمية في الأول من أغسطس الماضي، فقال: «بينما جرى اكتمال صفقة الاندماج بين الجانبين رسمياً، إلا أن التكامل التام بينهما سيجري بحلول ديسمبر من العام المقبل».

وأضاف موضحاً أن الكيان الناتج عن الاندماج سيبقى مترقباً للفرص المتاحة في السوق المحلية، كما سيتطلع إلى صفقات استحواذ في قطاع إدارة الأصول.