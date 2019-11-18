«بلومبيرغ»: دبي تبني مدينة مستدامة 100 %

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن دبي تسعى لامتلاك مدينة مستدامة بنسبة 100%. وبثت الوكالة أمس تقريراً تلفزيونياً بعنوان «من داخل المدينة المستدامة في دبي»، استعرضت فيه كل جنبات المدينة.

وأفاد التقرير بأن المدينة التي بلغت كلفتها 350 مليون دولار، تأخذ شكل مستوطنة تستمد طاقتها بالكامل من الطاقة الشمسية، وتتكون من 500 فيلا يقطنها 2700 شخص.

وأضاف التقرير أن أسطح كل الفلل في المدينة المستدامة بدبي مغطاة بألواح شمسية، فيما يزخر مركز المدينة بالقباب الحيوية «أنظمة أو بيئات داخلية تحاكي البيئة الطبيعية وتستخدم للحفاظ على الحيوانات والنباتات في ظروف مناخية ملائمة»، والتي يمكن فيها استزراع 38 محصولاً مختلفاً.