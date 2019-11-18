«دبي لصناعات الطيران» تسلّم طائرتي إيرباص إلى «فيجي إيروايز»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت أمس شركة «دبي لصناعات الطيران» أنها سلمت أول طائرتين من طراز «إيرباص أيه 350-900» إلى شركة «فيجي إيروايز»، وذلك خلال مراسم تسليم خاصة أجريت بمقر شركة «إيرباص» في مدينة تولوز الفرنسية.

وأفادت الشركة في بيان أصدرته أمس عبر موقعها الشبكي بأنها ستؤجر كلاً من الطائرتين بنظام الإيجار طويل الأمد للناقلة الرسمية المنتمية إلى جمهورية جزر فيجي، جنوبي المحيط الهادي.

وعلق فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لصناعات الطيران»، على التسليم قائلاً: «يسرنا أن نكون جزءاً من هذا الفصل الجديد في مسيرة نمو «فيجي إيروايز»، وفي انتقالها إلى هذا الطراز الجديد من الطائرات والمتسم بتقنيته المتقدمة».

وأضاف بقوله: «يعزز تسليم الطائرتين من هذا الطراز مكانة «فيجي إيروايز» الرائدة في المنطقة، ونفخر بشراكتنا معهم في هذه العملية».