«إقامة دبي» تعرض تطبيقات ذكية لخدمة المسافرين

المصدر: دبي - البيان

قال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن معرض دبي للطيران 2019 يعد فرصة فريدة من نوعها للتعاقد والتباحث مع أفضل الشركات الرائدة في مجال الطيران، كما أنه سيشكل فرصة للتعرف على أفضل التقنيات والخدمات الذكية المتعلقة بالمطارات والطيران المدني.

وأضاف إن إقامة دبي تعرض من خلال منصتها في المعرض أبرز المشاريع والتطبيقات الذكية التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتسهيل إجراءات المسافرين عبر مطارات دبي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وجلبها إلى أرض الواقع لتحقيق السعادة لهم.

وتابع: سلطنا الضوء على «البوابات الذكية» باعتبارها أسرع طريقة للمرور عبر منافذ جوازات مطارات دبي والتي تهدف إلى تيسير وتسهيل إجراءات السفر من خلال محاكاة سلوكيات المسافرين والتعرف على السمات الحيوية المناسبة ودمجها للمسافر من خلال البوابات الذكية باستخدام الهوية الإماراتية والقنوات الذكية كمحفظة الإمارات أو بطاقة الصعود إلى الطائرة، حيث سيتمكن زوار المنصة من تجربة البوابات الذكية وإمكانية التسجيل، إلى جانب التعرف على عدد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها بالتوازي مع خطة حكومة دبي الرامية للتحول إلى الحكومة الذكية.

وأضاف إن المعرض لاقى نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية حتى أصبح اليوم عامل استقطاب لجميع المعنيين والمهتمين بقطاع الطيران الجوي والعسكري. وأكد أن ما يميزنا عن غيرنا من الدول، أننا نحظى بحكومة وقيادة لا ترضى إلا بالمركز الأول، لذلك فإننا نحرص من خلال مطارات دبي على تطوير مستوى خدماتنا بشكل يعكس مدى التزام إقامة دبي تقديم خدمات الأفضل والأذكى في العالم.