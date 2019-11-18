«نداء» توفر اتصالات آمنة للمشاركين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن اعتمادها مزوّداً رسمياً لشبكة الاتصالات المتخصصة خلال فعاليات «معرض دبي للطيران 2019».

وتقدم مؤسسة «نداء» للجنة تنظيم معرض دبي للطيران مجموعة أساسية من حلولها للاتصالات اللاسلكية المتطورة الكفيلة بضمان استجابة سلسة وآمنة لحالات الطوارئ بين طاقم الأمن والمؤسسات الأمنية مثل شرطة دبي، والدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وستضع «نداء» محطة التقوية المتنقلة الخاصة بالمؤسسة بالقرب من موقع المعرض، لتوفير خدمات المراقبة والاتصالات على مدار الساعة لمواجهة أي مواقف طارئة أو أعطالٍ في المعدات.

وبفضل شهرتها كأول مؤسسة تدير شبكة «تيترا» في المنطقة، توفر «نداء» خدمات الدعم التكنولوجي عبر توزيعها 69 جهازاً مخصصاً للفريق الأمني من طراز «إيرباص تي إتش 9» والذي يعمل على شبكة «تيترا» بما يسهم في نشر شبكة اتصالات لاسلكية فعّالة في جميع مرافق المعرض الداخلية والخارجية لضمان تبادل المعلومات والبيانات بكل سرعة وأمان وثقة.

وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: يعتبر معرض دبي للطيران من الفعاليات الرائدة في القطاع بدولة الإمارات، ويستعرض أحدث الابتكارات وأهمها في المجالات العسكرية والدفاعية والطيران العام.

ونحن مسرورون بوقوع الاختيار علينا مجدداً من قبل اللجنة التنظيمية لمعرض دبي للطيران لتوفير شبكة الاتصالات الآمنة، ما يعكس استمرار الثقة بيننا للتعامل مع كل الفعاليات رفيعة المستوى والعالمية.

وسنواصل السعي لتحقيق التميّز، مؤكدين التزامنا بضمان استجابة سريعة وسلسة في حالات الطوارئ من خلال فرقنا الفنية المعنية في موقع المعرض والاستفادة من الدراسات الأمنية الشاملة والحفاظ على المعايير الدولية لتوفير خدمات متخصصة.