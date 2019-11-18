تنطلق النسخة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في مدينة جميرا في دبي اليوم، وتستمر ليومين تحت شعار «أفريقيا الغد.. نماء المستقبل». ويعد المنتدى جزءاً من سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها غرفة دبي، والتي تركز على القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية ومنطقة أوراسيا، حيث استضاف المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال خلال دوراته الأربع السابقة 20 من رؤساء الدول الأفريقية، و95 وزيراً وشخصية حكومية أفريقية، بالإضافة إلى مشاركة 6,300 من قادة الأعمال والشركات والرؤساء التنفيذيين، وغيرهم من صنّاع القرار من 65 بلداً حول العالم.

وكانت الدورة الرابعة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال قد أوصت بالتركيز على الاستثمارات في قطاعات التجارة والخدمات المالية واللوجستية والسياحة، حيث حدد رواد الأعمال الأفارقة المشاركون في المنتدى هذه القطاعات باعتبارها ذات إمكانات كبيرة للتعاون المشترك، وهو الأمر الذي يتيح لدبي مشاركة خبراتها الواسعة في هذه المجالات باعتبار هذه القطاعات من ركائز اقتصاد دبي.

وأوضح استبيان للرأي أجرته الغرفة خلال المنتدى أن 48% من المشاركين يرون قطاع التجارة كأبرز قطاع واعد للاستثمارات المشتركة، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 24%، ثم قطاع الخدمات اللوجستية بـ 14% والسياحة بنسبة 14%، ما يعكس أهمية الركائز الأساسية لاقتصاد دبي في توفير الخبرات اللازمة للنهوض باقتصاد القارة السمراء ومساعدته على النمو.

وأجمع المشاركون على ضرورة مواجهة التحديات التي تعوق الاستثمار في القارة الأفريقية، محددين البنية التحتية كأحد التحديات الرئيسية التي تعوق جذب المستثمرين الخارجيين، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة السياسات المحفزة للاستثمار، وضرورة اعتماد الابتكار في المنتجات والخدمات.

واتفق الحاضرون على أهمية تسريع الخطى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، وذلك بما يسهم في تحويلها إلى قوة اقتصادية عالمية قادرة على النمو وتحقيق الازدهار الاقتصادي، مشددين على مكانة دبي كبوابة عالمية وحلقة وصل تمكن مجتمعات الأعمال في جميع دول العالم من الدخول إلى أسواق الدول الأفريقية.

وشهدت الدورة الرابعة مشاركة استثنائية رفيعة المستوى من 4 رؤساء دول أفريقية، و12 وزيراً وعدد من كبار المسؤولين وحوالي 1500 من كبار الشخصيات الاقتصادية وصناع القرار والخبراء من 70 دولة حول العالم.