بول غريفث: نتوقع رقماً قياسياً للصفقات

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع بول غريفث، الرئيس التنفيذي لـ «مطارات دبي»، أن يشهد «معرض دبي للطيران 2019» رقماً قياسياً في عدد وحجم صفقات شراء الطائرات المبرمة ضمن فعالياته. وأجرى غريفث أمس مقابلة عبر الهاتف مع «تليفزيون بلومبيرغ» في دبي.

وقال غريفث: «يتعين أن نعرف الرقم بمرور الوقت، ولا يمكنني أن أقول الرقم الآن على وجه التحديد، إلا أننا نتوقع رقماً قياسياً في عدد الصفقات التي سيجري إبرامها في دورة هذا العام، بحكم الرقم القياسي في عدد زوار المعرض والذي يبلغ هذا العام 87 ألف زائر، كما أن هناك 165 طائرة معروضة ضمن فعاليات الدورة. وما أتوقعه أن تتمخض هذه الأرقام عن طلبيات قياسية».

وتطرق غريفث إلى الخطط المستقبلية للتوسع في مطارات دبي، فقال: «أمضينا السنوات الأخيرة في زيادة السعة في مطاراتنا، وتحسين مستويات خدماتنا والتجاوب مع التغيرات المتلاحقة في التقنيات المستخدمة في إنهاء إجراءات السفر، حتى صار «مطار دبي الدولي» هو الأكبر في عدد المسافرين الدوليين».

وأضاف بقوله: «وما نعتزم فعله الآن، ولمدة 10 سنوات مقبلة، هو التوسع وتزويد المطار بسعة أكبر، وهو ما يمنحنا مساحة أكبر من الوقت لتعزيز المطار أيضاً بالمزيد من القدرات التقنية التي تليق بمطار المستقبل. إن التطورات التقنية في المطارات تعد متغيراً شديد الأهمية، وننوي خلال العقد المقبل توظيف هذا المتغير لصالحنا».

وتطرق غريفث إلى خطورة تهدد مطارات دبي من جانب المطارات الأخرى التي ترسل وتستقبل رحلات ذات مسافات طويلة تصل إلى 19 ساعة متواصلة من دون توقف، فقال: «لا توجد خطورة على الإطلاق، ستكون هناك دوماً سوق لرحلات التوقف عبر مراكز الطيران العالمية مثل دبي، كما هناك دوماً سوق للرحلات الطويلة من دون توقف.

وأعتقد أننا نقف في منتصف المسافة بين السوقين. وعلاوة على ذلك، تستهلك الرحلات الطويلة كميات هائلة من الوقود، فقد تصل إلى 3 أطنان لكل 10,000 كيلومتر تقطعها الطائرة، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون مقيداً لانتشار هذه الرحلات، وعليه سيظل نموذج رحلات التوقف هو المهيمن على السوق».

كما أجرى غريفث أمس مقابلة أيضاً مع شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، وتطرق فيها إلى الأسواق الرئيسية لمطارات دبي، وأبدى عدم قلقه من تأثير التراجع الأخير في نمو الاقتصاد الصيني على أعداد المسافرين الصينيين.

وقال غريفث: «ما زلنا نرى نمواً إيجابياً في المسارات الصينية، بل إنه نمو هائل دفعـــنا إلى تزويد المطارات بخصائص تروق للمسافرين الصينيين».