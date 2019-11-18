40 شركة إيطالية تعزز عملياتها من دبي

المصدر: دبي- بشار باغ

كشف أميديو سكاربا، «أماديو سكاربا»، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات وعمان وباكستان، عن مشاركة 40 شركة إيطالية في معرض دبي الدولي للطيران، وذلك بهدف تعزيز عملياتها في قطاع الطيران الإقليمي، مشيراً إلى أنه ولأول مرة في تاريخ المعرض، تشارك إيطالياً بجناح وطني خاص، تنظمه وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمديرية الدفاع والتسليح الوطنية، وهي منظمة حكومية تمثل قطاع الدفاع الإيطالي عالمياً.

ويتيح الجناح العديد من الشركات الإيطالية المتوسطة والصغيرة المتخصصة في صناعة الطيران، موضحاً أن الجناح ركز على دعم هذه الفئة من الشركات لمساعدتها على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها المعرض ودخول أسواق المنطقة، في حين تتواجد الشركات الإيطالية في المعرض بأجنحة ضخمة ومستقلة في ظل تواجدها الواسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن الشركات الإيطالية المشاركة في الجناح الوطني تعمل في العديد من المجالات المرتبطة بصناعة الطيران مثل قطع الغيار، بما فيها تلك المصنعة من الألمنيوم فيما تصنع إحدى الشركات الإيطالية أقمار فضائية اصطناعية مصغرة تستخدمها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، بالإضافة إلى منتجين ومزودين لمنتجات وخدمات تشمل معدات عالية الأداء للطائرات والأقمار الصناعية ومعدات الرادار ومنصات الإطلاق للفضاء ومعدات طيران مبتكرة للسفر عبر الفضاء والمكونات الميكانيكية المعقدة وحلول وخدمات تصنيع التكنولوجيا والتصميم وآليات الضبط.

وأشار إلى أن إجمالي مبيعات صناعة الطيران في إيطاليا سنوياً تصل إلى 14 مليار يورو سنوياً تستحوذ الصادرات على 70 % منها، أي ما يوازي 10 مليارات يورو، ولفت إلى أن إجمالي العاملين بشكل مباشر وغير مباشر في القطاع يصل إلى 100 ألف عامل.