«مبادلة» تعلن دمج 3 شركات تحت مظلة مجموعة «سند»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق مجموعة «سند» ودمج ثلاث شركات تحتها.

وتنضوي تحت مظلّة المجموعة الجديدة ثلاث شركات بما في ذلك «سند لتقنيات الطيران»، المتخصصة في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات الطائرات؛ و«سند لتقنيات الطاقة»، المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للتوربينات الغازية؛ و«سند للتمويل»، المعروفة سابقاً باسم «سند لحلول الطيران» والمتخصصة بتوفير خدمات الدعم المالي لتمويل قطع غيار المحركات ومكوناتها، كشريك لقطاع الطيران العالمي، وبذلك تشكل مجموعة «سند» الجديدة دعامة رئيسية لجهود مبادلة في دعم أهداف إمارة أبوظبي لتحقيق النمو طويل الأمد في قطاعي صناعة الطيران والخدمات الصناعية على المستوى العالمي.

وتشكّلت «سند» في إطار رؤية مبادلة الاستراتيجية والمتمثلة في توفير أرقى خدمات الدعم لعملائها عبر ما تتميز به شركاتها من قدرات هندسية ومالية متميزة، مستندةً إلى توظيف الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في هذا القطاع.

وتستفيد «سند»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من سجل الخبرة الحافل الذي تتمتع به شركاتها والذي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الطيران.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة «مبادلة للاستثمار»: ستقود جهود مبادلة الاستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في أرقى التقنيات والقدرات على امتداد أسواق صناعة الطيران على المستوى العالمي.

وستضطلع الشركة بدور رئيسي في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لصناعة الطيران، مستفيدةً من مكانتها كشريك موثوق في توفير خدمات متكاملة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لقطاعي الطيران والصناعة، وخدمات تمويل المحركات ومكوناتها، والخدمات التكنولوجيا.

تقنيات

وأضاف العلماء: تعتمد استراتيجيتنا على توظيف، وتوزيع، والاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، للاستفادة من الفرص الهائلة التي تتيحها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ولا شك أن دمج الشركات التابعة لنا تحت مظلّة واحدة خطوة ضرورية لتحقيق رؤيتنا، في وقت نتطلع فيه إلى تعزيز القيمة المضافة التي نوفرها لشركائنا وعملائنا على امتداد سلسلة القيمة المضافة في قطاع الطيران والصناعة.

ومع ما تميزت به قيادة الشركات الثلاث من قدرة متميزة على تحقيق النجاح وتوفير القيمة المضافة، فإن تأسيس المجموعة الجديدة سيمكن فريق القيادة من تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة.

وبعد الإعلان مؤخراً عن إطلاق هوية تجارية جديدة لكلٍ من شركة «الخدمات والحلول التوربينية لصناعة الطيران» تحت اسم «سند لتقنيات الطيران»، و«الخدمات والحلول التوربينية الصناعية» تحت اسم «سند لتقنيات الطاقة»، فإن مجموعة «سند» الجديدة ستمكّن الشركات التابعة لها من مواصلة استراتيجيتها القائمة على توفير أرقى خدمات الدعم لعملائها وشركائها في مختلف أنحاء العالم.

توقيع

من جهة أخرى وقعت شركة «سند لتقنيات الطيران» اتفاقية استراتيجية جديدة مع شركة «جنرال إلكتريك» لتزويدها خدمات الصيانة لأحدث أنواع محركاتها المستخدمة على طائرات البدن العريض والبدن الضيق.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «سند»، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بتزويد جنرال إلكتريك خدمات عمرَة محركات «جي إي إن إكس»، إضافة لخدمات صيانة محركات سي أف أم إنترناشونال «ليب»، لصالح شركة جنرال إلكتريك.

ومع بداية 2020، ستعزز «سند» قدراتها من خلال إضافة خدمات العمرة الكاملة إلى خدمات الصيانة والإصلاح التي توفرها لمحركات «جي إي إن إكس»، ليصل عدد المحركات التي ستزودها خدمات العمرَة إلى 315 محركاً حتى عام 2035، كما سيصل عدد محركات ليب التي ستقوم بصيانتها إلى 237 محركاً حتى 2030.

ثقة

قال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطيران: لا شك في أن الاتفاقية الجديدة تشكل دليلاً إضافياً على الثقة التي استطاعت شركة سند لتقنيات الطيران اكتسابها كمزود مفضل لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لكبرى شركات صناعة محركات الطائرات على المستوى العالمي.