غرفة الفجيرة تنظم ملتقى رواد الأعمال الأول

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ملتقى رواد الأعمال الأول بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة. وأكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي أن الاحتفال بأسبوع ريادة الأعمال هذا العام يأتي والإمارات العربية المتحدة تشهد العديد من التحولات في جميع مجالات الحياة، وهي تمضي في مسيرة قوية نحو التنمية والإعمار، مع تنامي الجهود الرامية للتحول الكامل نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع والذكاء الاصطناعي.

مشاركون

حضر الملتقى سيف العطر وعائشة جاسم ومصبح المزروعي أعضاء مجلس الإدارة، وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة، وعدد من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات والشباب من رواد الأعمال وطالبات من كليات التقنية العليا ومدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات بالفجيرة.

وشارك في الملتقى الذي أقيم في مسرح الغرفة صباح امس الدكتورة مريم محمد علي الملا صاحبة مشاريع للعناية بصحة الشعر والطب التجميلي بمسمى مجموعة هيرلوفي، وحمد خلفان الشريف صاحب مشاريع عديدة للمشروبات والوجبات الخفيفة، ومنها باتاتيلو كافيه، والدكتور حمد الغاشمي صاحب مشروع هابي نيو كورنر للقهوة المتخصصة، ونوف الكندي صاحبة مشروع نوفا للورد، حيث استعرضوا أفكارهم وتجاربهم في تأسيس مشاريعهم ومسيرة نجاحها ومميزاتها وأدار جلسة الحوار الدكتور سيف المعيلي المدرب ومستشار التنمية البشرية وخبير تطوير الأفراد والمؤسسات.

وقال سلطان الهنداسي إن ريادة الأعمال أصبحت اليوم حاجة ماسّة في دول العالم كافة، وباتت تؤثر تأثيراً قوياً على المؤشرات الاقتصادية. وأشار إلى أن معظم الحكومات في العالم تسعى إلى تطوير سوق العمل وخلق بيئة عمل واستثمار مناسبة، وذلك في ظل مفاهيم إدارية حديثة.

وأضاف أن أهمية قطاع ريادة الأعمال تبرز في تنويع مصادر الدخل القومي والتوظيف الأمثل للموارد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.