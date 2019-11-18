«المنسق» لجمارك دبي يتأهّل للمرحلة النهائية لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية

المصدر: دبي - البيان

تأهل تطبيق «المنسق» إلى المرحلة النهائية لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية في دورته للعام الجاري.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، إن التطبيق الذي يواكب معايير الثورة الصناعية الرابعة ويعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي يوفر للمتعاملين قناة جديدة تمكنهم من الحصول على الرمز المنسق لأية سلعة في العالم بشكل آني، كما يزودهم بمعلومات جمركية عنها مثل الوصف ونسبة الرسوم الجمركية وحالة المنع والقيد، في أقل من دقيقة عبر تصوير السلعة أو إدخال وصف لها في التطبيق الذكي، تمهيداً لاستكمال إجراءات تخليصها جمركياً.

وأشار إلى أن جمارك دبي تحرص بشكل مستدام على تطوير الخدمات والأنظمة الجمركية المقدمة للمتعاملين بما يوفر عليهم الوقت والجهد، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالعمل على تحسين كل الخدمات الحكومية وتوفير خدمات مستقبلية تخدم المواطن والمقيم والزائر في إمارة دبي وجعل حكومة دبي حكومة رائدة محلياً ودولياً.

سعادة المتعاملين

وقال حسام جمعة محمد مدير إدارة الابتكار في الخدمات: «يعتبر تطبيق «المنسق»، الفريد من نوعه على مستوى العالم، نقلة نوعية في تقنية المعلومات، وبلغت سعادة المتعاملين عن هذه الخدمة الجديدة أكثر من 97%، بالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق «المنسق» الذكي ليس حصراً لمتعاملي جمارك دبي فقط، بل يمكن لجميع متعاملي الدوائر الجمركية في الإمارات وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي استخدام التطبيق، لتوافقه مع نظام المنسق الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتعود المبادرة بالنفع على المتعاملين في تجنب الأخطاء في البيانات الجمركية عند الإفصاح عن البضائع نتيجة الإدخال الخاطئ للرمز المنسق الخاص بالسلع والمنتجات وتجنب المخالفات والغرامات الناجمة عن ذلك.

وتعد جمارك دبي سباقة في ابتكار خدمات مستقبلية تعتمد على أحدث التكنولوجيا ما أدى إلى أن تصل نسبة سعادة المتعاملين في الدائرة إلى 98% وتحقيق الدائرة أعلى النتائج في تقرير مؤشر الريادة في الخدمات الحكومية، ما يرسخ مكانة جمارك دبي الريادية على الساحة العالمية.