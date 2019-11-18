دبي للسلع يصدر وثيقة المبادئ التوجيهية لمصطلحات الماس بالعربية

المصدر: دبي - البيان

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، النسخة العربية المعتمدة لوثيقة المبادئ التوجيهية الخاصة بمصطلحات الماس. وجاء إعداد هذه المبادئ التوجيهية لتكون بمثابة وثيقة مرجعية متاحة توفر وصفاً دقيقاً للماس الاصطناعي والمنتجات المقلدة من الماس وفق معايير عالمية.

وتم تكليف مركز دبي للسلع المتعددة بترجمة وثيقة المبادئ التوجيهية المتوفرة بـ9 لغات إلى اللغة العربية، لضمان توحيد المصطلحات الخاصة بالماس في الدول الناطقة باللغة العربية.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «إصدار الوثيقة باللغة العربية خطوة إيجابية وشاملة بالنسبة لقطاع الماس، لا سيما في ضوء ما يشهده من نمو وازدهار في الدول الناطقة بالعربية، لذا كان من المهم لمركز دبي للسلع المتعددة ضمان توفر هذه المصطلحات الموحدة باللغة العربية».

وقال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: دعم الاقتصاد الوطني من خلال إرساء المعايير والالتزام بها يأتي في صميم أولوياتنا، ومن خلال توحيد مصطلحات الماس، فإننا ندعم مواصلة نمو وازدهار هذه الصناعة التي تُعد واحدة من أبرز الركائز الداعمة للاقتصاد في دبي.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات بدبي: يواصل القطاع في الشرق الأوسط مسيرة نموه الرائعة، ويبدو هذا جلياً من أداء القطاع خلال الأشهر الستة الأولى 2019، إذ بلغت قيمة تجارة الذهب والماس والمجوهرات في دبي 180 مليار درهم، بزيادة 3% مقارنةً بالفترة ذاتها خلال العام الماضي.