«أبوظبي الأول العقارية» تستفيد من خدمات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الأول العقارية، أنها باتت أول شركة عقارية في أبوظبي مدرجة ضمن قائمة المشتركين في خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وذلك بهدف الاستفادة من التقرير والتقييم الائتماني لطلبات الإيجار للمستأجرين الجدد، ولتجديد العقود.

وقال جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول العقارية: اعتماد الشركة خدمات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، يبرز مدى التزامنا بتبني أفضل الممارسات العالمية في عملياتنا، وسيعود ذلك بفائدة كبيرة علينا وعلى المستأجرين الذين نتعامل معهم، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المالية المرتبطة بعقود الإيجار وتجديدها.

وقال مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: يمكن استخدام المعلومات الائتمانية للأفراد والشركات لدى مختلف القطاعات التي توفر منتجات أو خدمات باستحقاقات مالية مؤجلة. كما يسعدنا تبني شركة أبوظبي الأول العقارية لهذا النهج المتقدم لإدارة المخاطر تجاه المستأجرين، واستفادتها من خدماتنا التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في الأسواق المتطورة.