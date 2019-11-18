«أمرك» تكشف عن منشأة متطورة لصيانة الطائرات في العين

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت شركة «أمرك»، مزود خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية في المنطقة، عن منشأة عالمية المستوى في العين للصيانة والإصلاح والعمرة، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2019. وستكون المنشأة، التي من المزمع أن تباشر عملياتها في بداية العام المقبل، من ضمن أضخم المراكز المخصصة لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية في العالم.

تقام المنشأة على مساحة كيلو متر مربع على قطعة أرض متصلة مباشرة بمطار العين الدولي، وستوفر حلولاً مبتكرة للصيانة وموثوقية مرتكزة على الأداء، وإدارة متكاملة للدورة الحياتية، وكلّ ذلك في موقع رئيسي واحد. وفي بادئ الأمر، سيضم المركز المعدّ للتوسع في المستقبل أربع حظائر متعددة الأغراض، وأكثر من 30 محلاً للصيانة ومنشأة للطلاء يتم التحكم بدرجة حرارتها.

وتحتوي المنشأة على مساحة 36500 متر مربع للحظائر، وتضم مستودعاً مخصصاً لمكونات طائرات «بلاك هوك» من المقدمة إلى ذيل الطائرة مع وحدات قابلة للاستبدال تتضمن الشفرات والنواقل، والمحركات، والأنظمة الفرعية للطائرات.

وسيتم تجهيز المنشأة بحامل دوار ديناميكي لدعم شفرات الطائرات ذات الأجنحة الدوارة، إضافة إلى محل لصيانة النواقل يتمتع بتكنولوجيا متقدمة، ما يجعل هذه الميزات الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة «إيدج» ورئيس مجلس إدارة «أمرك»: انــطلاقاً من اهتمامنا بالاستثمار في قطاع الطيران، ستشكل المنشأة إحدى أكبر المراكز للصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية في العالم، حيث ستعكس التزامنا المطلق بهذا القطاع. كما ستقدم المنشأة خدماتها للعملاء الحاليين والجدد، وسوف تلبي الطلب المتزايد من السوق الإقليمية.