450 مليون درهم إيرادات «فالكون» في 2019

المصدر: دبي - البيان

حققت «فالكون لخدمات الطيران»، إحدى الشركات في الإمارات المتخصّصة بتقديم خدمات الطيران التجاري، تأجير وإدارة الطائرات، إيرادات قياسية تبلغ 450 مليون درهم في 2019. وارتكازاً على سنة من الإنجازات البارزة للشركة، من ضمنها افتتاح مرافق جديدة في «مطار آل مكتوم الدولي»، تضع الشركة نصب أعينها التوسّع نحو الأسواق الخارجية.

وبعد أن سجّلت إيرادات بلغت قيمتها 300 مليون درهم و450 مليون درهم في 2014 و2018 على التوالي، تسير «فالكون» على طريق تحقيق نتائج أعمال عالية تصل إلى 500 مليون درهم.

وقال الكابتن رومان أوبيروي، مدير العمليات في «فالكون»: إن نَكُنْ جزءاً من الشبكة الدولية لمراكز الخـــدمة المعــتمَدة لدى «إمبرير» فتلك شهادة قوية على مســـتوى الخدمات التي نوفرها».