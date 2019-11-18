الكشف عن أول طائرة سباق كهربائية

المصدر: دبي - رويترز

كشف سباق للطائرات تحت رعاية إيرباص أمس عن طائرة رياضية تعمل بالكهرباء، وُصفت بأنها الأولى من نوعها في العالم، فيما تسعى شركة تصنيع الطائرات الأوروبية الكبيرة إلى تعزيز تكنولوجيا الطيران الصديقة للبيئة.

وتعمل شركات من بينها أوبر لابتكار سيارات طائرة تعمل بالكهرباء وسط مخاوف متزايدة من التأثير البيئي للنقل الجوي الذي يعتمد على الوقود الأحفوري.

وأعلن سباق «إير ريس إي» أن شركة كوندور أفياشين، ومقرها بريطانيا، ستتولى تصنيع طائرة السباق التي أُطلق عليها اسم «وايت لايتنينج»، وكُشف عنها النقاب خلال معرض دبي للطيران. وتعمل الطائرة بمحرك كهربائي يمكنها من التحليق بسرعة حوالي 482 كيلومتراً في الساعة في مضمار طوله خمسة كيلومترات على ارتفاع عشرة أمتار فقط عن الأرض.