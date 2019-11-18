فندق «ألوفت» كامل العدد بسبب المعرض

المصدر: دبي - البيان

كشفت إدارة فندق «ألوفت دبي ساوث»، الذي يتبع لشركة ماريوت الدولية للفنادق، عن إقبالٍ كبير يشهده الفندق خلال فترة معرض دبي للطيران، مستفيداً من موقعه في قلب مدينة دبي للطيران، ضمن مشروع التطوير الرئيس لدبي الجنوب بالقرب من موقع إكسبو 2020.

وقال أديتيا راجارام، المدير الإداري لشركة رادار القابضة، المالكة للفندق: يجذب المعرض 1300 عارض، وما يصل إلى 87 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، على مدار 5 أيام، ومع بداية أول أيام المعرض، رفع الفندق شعار كامل العدد، حيث يفضل العارضون والمشاركون الإقامة في الفندق ذي الأربع نجوم، القريب من المعرض، والذي يضم 145 غرفةً وجناحاً، وهو مصمم ليلائم المسافرين العالميين الدائمين، لمنحهم تجربة فندقية عصرية، مع تجهيزاته التقنية الحديثة.