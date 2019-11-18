«ميد»: شهادات القيمة المضافة تحقق تحوّلاً إيجابياً في قطاع العقارات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «ميد» أن اهتمام أبوظبي بتعزيز القيمة المحلية في قطاع العقارات سيحدث تحوّلاً إيجابياً في القطاع ينعكس بالإيجاب على اقتصاد الإمارة، وبالتالي اقتصاد الدولة ككل.

وأضافت المجلة في تقرير لها أمس إن هذا الاتجاه تجلى في شهادات تعزيز القيمة المضافة التي أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مذكرتي تفاهم بشأنها الأسبوع الماضي ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019».

وأوضح التقرير أن هذه الشهادات ستساعد قطاع العقارات في الدولة على اجتياز بعض العقبات الهامة التي تؤثر في أدائه، ومنها دخول بعض الأطراف قليلة الخبرة والإمكانيات إلى سوق العقارات. وهناك أيضاً مشكلة التركيز على انخفاض السعر فقط كعامل أساسي عند إرساء عقود الإنشاءات، مع تجاهل عوامل أخرى شديدة الأهمية كالجودة، كيفية أداء العمل، الوقت المستغرق في الإنشاء، والقيمة التي سيجلبها المشروع للاقتصاد الكلي.

وأكد التقرير أنه حال تطبيق شهادات تعزيز القيمة المضافة على النحو السليم، فسيؤدي ذلك إلى تنظيم سوق العقارات في الدولة وفرض قيود ومحددات موضوعية على الأطراف الجديدة الداخلة في السوق لضمان إلمامها بظروف السوق، وقدرتها على جلب قيمة مضافة للاقتصاد.