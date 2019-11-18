«أمازون» تطلق تخفيضات ضخمة في «الجمعة البيضاء»

المصدر: دبي - البيان

كشف موقع أمازون Amazon.ae عن إطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء في نسختها السادسة هذا العام مع أقوى العروض وأفضل الأسعار على مدار 7 أيام من 23 إلى 29 نوفمبر 2019. وسيحظى عملاء amazon.ae بفرصة الاستفادة من التخفيضات الكبرى لهذا العام، والتي تصل حتى 70% على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات.

وستنطلق فعالية الجمعة البيضاء السبت 23 نوفمبر في تمام الساعة 00:01 منتصف الليل، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الساعة 23:59، كما سيتاح لأعضاء برنامج «أمازون برايم» الوصول الحصري للعروض قبل 12 ساعة من إطلاقها الرسمي، وذلك ابتداءً من الساعة 11 صباحاً يوم 22 نوفمبر.

وانطلاقاً من حرص «أمازون» على مواكبة احتياجات العملاء، تم تخصيص العروض بشكل حصري لتلبية رغبة العملاء في دولة الإمارات، وتزويدهم بالمنتجات والعلامات التجارية التي يترقّبونها، وبأسعار غير مسبوقة. وقد حققت فعالية الجمعة البيضاء نجاحاً هائلاً منذ إطلاقها للمرة الأولى في الإمارات قبل خمس سنوات، وتحولت إلى حدث ينتظره المتسوقون من مختلف أرجاء الدولة، حيث يوفر العملاء من خلال الفعالية ملايين الدراهم سنوياً. وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة «أمازون» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «اكتسبت عروض الجمعة البيضاء رواجاً كبيراً بين العملاء منذ إطلاقها في 2014. وعمل فريق amazon.ae عن كثب هذا العام مع أبرز العلامات في الإمارات بهدف تزويد العملاء بأفضل العروض أثناء فعالية الجمعة البيضاء، ليحظوا بخصومات ضخمة ووفورات تصل إلى 70 % على مجموعة واسعة من المنتجات».