«رُوّاد» تعقد لقاءً تعريفياً بنظام حقوق الامتياز في قطاع ريادة الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» مُؤخراً، لقاءً تعريفياً حول نظام حقوق الامتياز التجاري «الفرانشايز»، وذلك في فندق شيراتون الشارقة، أداره جاسم البستكي، نائب رئيس لجنة الاستشارات في رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز «فاد».

حضر اللقاء مجموعة من رواد ورائدات الأعمال المواطنين الراغبين في تأسيس شركات جديدة خاصة بهم، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المشاريع القائمة المهتمين بتوسيع أعمالهم وإيجاد مجالات تجارية جديدة للاستثمار فيها.

وقال حمد المحمود، مدير مؤسسة «رُوّاد» إن اللقاء التعريفي الذي عقد بالتعاون مع رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز «فاد»: يأتي ضمن المبادرات والبرامج المجتمعية التي تنفذها المؤسسة بهدف نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين أفراد المجتمع، وتوسيع فرص دخول المواطنين في قطاع العمل الحر، ومن ذلك زيادة الوعي بنظام حقوق الامتياز الذي يعد من أهم مكونات نظام الأعمال الحديث في السوق.

ولفت مدير مؤسسة «رُوّاد» إلى أن الإمارات تمكنت من إيجاد مكانة متقدمة كمركز عالمي للاستثمار وريادة الأعمال ووجهة مثلى لتأسيس وإطلاق الشركات والمشاريع الجديدة، حيث إن الدولة ووفقاً للتقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي في واشنطن حول ممارسة أنشطة الأعمال تحتل المرتبة 16 عالمياً ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً.