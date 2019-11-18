اتفاق تعاون بين سوق أبوظبي العالمي وبلدية أم القيوين

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، اتفاقية تعاون مع دائرة بلدية أم القيوين، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين إمارتي أبوظبي وأم القيوين، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة. وقع الاتفاقية عبيد طويرش مدير عام بلدية أم القيوين بالإنابة، وعبيد لعامري، المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية في سلطة التسجيل لدى السوق.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل سلطة التسجيل ودائرة بلدية أم القيوين، على تسهيل تسجيل سندات ملكية العقارات، عن طريق تأهيل كيانات سوق أبوظبي العالمي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشركات ذات الغرض الخاص، وشركات التأسيس والمحافظ العقارية، وذلك بالتماشي مع قانون الملكية العقارية في إمارة أم القيوين، والقواعد والإجراءات الخاصة بدائرة بلدية أم القيوين.

وكما تنص الاتفاقية على مراقبة عملية نقل الأسهم في المؤسسات المؤهلة، وذلك بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة، واستلام شهادة تولي المناصب الصادرة عن سلطة التسجيل. وتؤكد الاتفاقية أيضاً، التزام الطرفين بضمان التكامل المؤسسي، وما يترتب على ذلك من تعزيز لمكانة دولة الإمارات، ولا سيما ترسيخ مكانة أبوظبي وأم القيوين، كوجهتين اقتصاديتين.

وقال ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «نسعى في السوق لإيجاد حلول لتمكين شركائنا من التوسع والنمو، فيما نواصل دعم رؤية قيادتنا الرشيدة الاقتصادية، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، نواصل العمل مع الجهات الحكومية في الدولة، لتعزيز روح التعاون، وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال.

وتتيح الاتفاقية وصول الكيانات المسجلة في السوق إلى مختلف الولايات القضائية داخل الدولة، كما ستعمل على تعزيز القطاع العقاري في إمارة أم القيوين، بما يسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة».

وقال عبيد طويرش: «هذه الشراكة تعزز رؤيتنا للقطاعات المالية والعقارية في إمارة أم القيوين، وتسهل مزاولة الأعمال في منطقتنا. كما تشكل فرصة استراتيجية لدفع عجلة نمو اقتصاد الدولة، وفتح آفاق جديدة للأعمال».