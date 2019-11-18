«أرامكس سبوت» توسّع خيارات التوصيل في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أرامكس»، أمس، توسيع نطاق خدمات «التوصيل للوجهة النهائية» عبر إطلاق خدمة «أرامكس سبوت» في سوقي الإمارات والسعودية. وأبرمت «أرامكس» شراكة مع مجموعة من العلامات التجارية، تمكنها من استخدام منافذها مواقع معتمدة لاستلام وتسليم شحنات وطرود العملاء. وعقدت «أرامكس» شراكات مع العديد من المواقع التجارية، ومن المتوقع زيادتها إلى 150 موقعاً في السوقين بحلول نهاية عام 2020.

وقال إياد كمال، الرئيس التنفيذي للعمليات لأرامكس: هذه الإضافة الجديدة تتيح لعملائنا استلام شحناتهم بكل سهولة من أقرب سوبرماركت أو صيدلية أو منفذ تجاري إليهم. ويأتي طرح «أرامكس سبوت» في أعقاب الإطلاق الناجح لكل من منصة «أرامكس فلييت» في ديسمبر 2018 وقناة الاتصال التفاعلية عبر تطبيق «واتساب للأعمال» في أكتوبر 2018.