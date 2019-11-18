1.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.6 مليار درهم، حيث تم تسجيل 209 مبايعات بقيمة 370 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 91 مليون درهم و186 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 279 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين بمنطقة العوير الأولى، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين في الحبية الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين في المنطقة نفسها.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 42 مليون درهم وتلتها معيصم الأول بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم والثالثة اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين بمنطقة مرسى دبي ومبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي. وتصدرت جميرا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيل 21 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم والثالثة الحبية الثالثة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.23 مليار درهم منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 1.2 مليار درهم و35 رهن فلل وشقق بقيمة 35 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 4 بقيمة 800 مليون درهم رهن بمنطقة الجداف بقيمة 157 مليون درهم.