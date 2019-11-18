«تحكيم» يحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه

المصدر: الشارقة - البيان

نظّم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة على انطلاقه في قاعة البراجيل بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، تحت عنوان «دور التحكيم المؤسسي في تفعيل التحكيم محلياً ودولياً»، يأتي ذلك تزامناً مع احتفال مئوية غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

وعبر عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لـ«تحكيم» عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التي وصل إليها المركز خلال السنوات العشر الماضية، وأكد أن هذه النجاحات ما كانت لتكون لولا الدعم الكبير والرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن المركز حرص منذ انطلاقه على نشر وغرس ثقافة التحكيم السليمة بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال. كما أنه وقع عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون لتأصيل هذه الثقافة مع جهات حكومية مختلفة.