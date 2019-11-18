بنك دبي التجاري يطلق نظام الفوترة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أطلق بنك دبي التجاري مؤخراً نظام الفوترة الإلكترونية، الذي يمكّن الشركات من معالجة الفواتير وسدادها من خلال منصة إلكترونية تتيح إرسال الفواتير إلى مستحقيها وتمكن الطرفين من متابعة حالة الفاتورة في أي وقت، وإدارة النزاعات، وإنشاء سجل تدقيق كامل للمعاملة. وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: من خلال هذه الحلول، نسعى جاهدين لتحقيق هدفنا بأن نصبح بنكاً رقمياً بالكامل.

وقال أمول باهوغونا، رئيس المدفوعات وإدارة النقد في بنك دبي التجاري: هذا الحل هو أكثر حلول الفوترة الإلكترونية كفاءة في السوق، حيث يتيح للشركات إدارة عملية الفوترة بأكملها من خلال منصة واحدة متكاملة، كما أن أتمتة عملية الفوترة تقلل احتمال حدوث أخطاء بشرية، وهي تقلل بشكل كبير وقت تسوية الفاتورة.