صفقات ومبادرات بمعرض رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

اختتم معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أعماله، بعد أن شهد إبرام سلسلة من الاتفاقيات والصفقات، وعقد لقاءات للأعمال وإطلاق مبادرات.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، التزام الغرفة بدعم المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الإمارة، مؤكداً على ضرورة العمل للانتقال بالشركات الصغيرة والمتوسطة في رأس الخيمة إلى مراحل متقدمة في ممارسة الأعمال، مشيراً إلى السعي لتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحت مظلة مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال لقاءات أعمال عقدها النعيمي مع رجال أعمال وشركات من خارج وداخل الدولة ضمن فعاليات ختام المعرض، والذي عقد في مركز رأس الخيمة للمعارض.

وأضاف النعيمي: نسعى إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً لضخامة القطاع في الإمارة، حيث تم توقيع مبادرة تعاون على هامش المعرض مع شركة ماجنا كارتا البريطانية المتخصصة في مجال الابتكار، لتطوير والانتقال لمرحلة متطورة في برنامج الإبداع والابتكار الذي تتبناه مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

من جانب آخر أشادت الشركات المشاركة في المعرض بالمقومات التي توفرها رأس الخيمة للمستثمرين، ونجح عدد من الشركات في إبرام صفقات مختلفة، وأكدت أن مشاركتها بالمعرض أتاحت لهم فرصاً لتسوق منتجاتها مع شركات إماراتية، وأوضحت الشركات أن المعرض أتاح لها التواصل مع شركات إماراتية، وعقد شراكات استراتيجية مع جهات محلية وإقليمية وعالمية.

وأطلق مركز إبراهيم الحوسني للدراسات القانونية والتدريب أعمال المركز القانوني بالإمارة، مستغلاً وجود عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعرض، مشيراً إلى أن المركز يستهدف هذه الفئة من أصحاب المشاريع لنشر التوعية القانونية، وإعداد ونشر الدراسات القانونية والأبحاث التي تخدم مصالحهم.