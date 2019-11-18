شراكات تجارية وعروض حصرية في «فيجن-إكس دبي»

المصدر: دبي-البيان

اختتم معرض ومؤتمر البصريات ومنتجات العناية بالعيون فيجن إكس دبي 2019، فعالياته بعد 3 أيام حافلة بالشراكات التجارية والعروض المتميزة والحصرية في مركز دبي التجاري العالمي، حيث حقق نجاحاً لافتاً باعتراف جميع المعنيين كمنصة تجمع كبار المصنعين والموردين والموزعين وتجار التجزئة المحليين والإقليميين والدوليين تحت سقف واحد في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتطلع الجهة المنظمة في دي في جلوبال لينك - المشروع المشترك بين مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة إيتاليان إكسيبشن - إلى إقامة الدورة المقبلة من المعرض في ضوء الأصداء الإيجابية التي حققها بين العارضين والزوار التجاريين على حد سواء.

وقال مدير معرض دبي للبصريات فيجن-إكس دانييل فيلا: «كلنا ثقة بأن فعالية هذا العام تمثل خطوة بارزة في مسيرة تطور المعرض كمنصة تلبي المتطلبات المتطورة باستمرار لقطاع النظارات ومنتجات العناية بالعيون في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا».

وأضاف دانييل إن هناك 20٪ زيادة في عدد الزوار. تم تلقي منصة التوفيق عبر الإنترنت بشكل جيد وتم حجز 75٪ من جميع المواعيد من خلال الإنترنت.

واستضاف المعرض على مدار 3 أيام مجموعة واسعة من العلامات الرائدة في مجال النظارات ومستحضرات العناية بالعيون من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عارضين من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ممن ساهموا بصورة رئيسة في نجاح الفعالية.

فيما شغل برنامج «المشترين» حيزاً أساسياً على أجندة المعرض، حيث أتاح للعارضين فرصاً قيّمة للتواصل والتعامل مع المشترين الذين تم التنسيق معهم مسبقاً من 10 دول.