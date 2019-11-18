«إمداد» تدير مرافق 100 فرع تابع لـ «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عن توقيع عقد اتفاقية جديد مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك لتقديم خدمات إدارة المرافق.

ووفق الاتفاقية، ستقوم «إمداد» بتقديم طيف كامل من خدمات إدارة المرافق، والتي تشمل الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، وخدمات التهوية وتكييف الهواء، لكل مكاتب وفروع المصرف في أنحاء الدولة. ويغطي العقد أكثر من 100 موقع في جميع الإمارات السبع، بما في ذلك مكاتب الشركة ومراكز البيع المباشر والفروع ومراكز البيانات.

وقال جمال عبد الله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «تضم محفظة عملاء «إمداد» أكبر عدد من البنوك الرئيسة في الإمارات، الأمر الذي يعكس خبرتنا في التعامل مع المشاريع الكبيرة الحافلة بالتحديات، والتي تستوجب تلبية المتطلبات اللوجستية المتخصصة للغاية، ولا شك أن القطاع المصرفي يمثل مكوناً بالغ الأهمية لاستقرار المجتمع وازدهاره، ونحن نفخر بتقديم طيف كامل من خدمات إدارة المرافق عالمية المستوى، والحلول المبتكرة التي تهدف إلى ضمان قدرة المؤسسات المالية على العمل بثقة، والمساهمة في دفع عجلة النمو والرخاء المستدام للإمارات وشعبها».