«النقد العربي» يستعرض مؤشرات السلامة المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت أمس دورة حول «مؤشرات السلامة المالية» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 28 نوفمبر الجاري.

تأتي الدورة في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال، وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، حيث أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي. وتعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال.

وتنقسم مؤشرات السلامة المالية إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة، وتتناول المؤشرات الجوهرية مؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق، أما المؤشرات المحبذة فتتناول مؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي، إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.