مشروع "محمد بن راشد للطيران" يستعرض أحدث الحلول لخدمات وصيانة الطائرات

المصدر: وام

يستعرض مشروع "محمد بن راشد للطيران" أبرز المزايا والخصائص الحيوية لتمكين قطاع الطيران الذي يشهد نموا مطردا في دولة الإمارات وإمارة دبي وسط اهتمام لافت من العارضين والزوار الإقلميين والدوليين خلال "معرض دبي للطيران 2019" الذي يستمر لغاية 21 نوفمبر الجاري.

وتأتي مشاركة مشروع "محمد بن راشد للطيران" في أحد أكبر معارض الطيران في العالم في وقت تتسارع فيه وتيرة نمو صناعة الطيران في إمارة دبي التي تخطو بثبات باتجاه ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للطيران.

وسيتم خلال المعرض تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات إضافة إلى البنية التحتية العالمية التي تم تصميمها وتطويرها لتعزيز مكانته كبوابة للموردين والمستثمرين ولتلبية احتياجات مالكي الطائرات والشركات متعددة الجنسيات.

وتستوعب مرافق الطيران الخاص بالمشروع حاليا 70% من حركة الطائرات الخاصة في دبي.. ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 100% في السنوات الثلاث المقبلة حيث يتم حاليا تطوير 6 حظائر للطائرات على أن يتم استكمالها بنهاية 2020 حيث سيكون لدى ممثلي ومشغلي الصناعة إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية.

وقال طحنون سيف المدير التنفيذي لمشروع "محمد بن راشد للطيران": "يعد مشروع محمد بن راشد للطيران مركزا عالميا للطيران ونحرص من جانبنا على تقديم خدمات رائدة تضمن سعادة ورضا المتعاملين من رجال أعمال وأصحاب الطائرات الخاصة وتشمل هذه الخدمات منشأة لتزويد الطائرات بالوقود بزمن استجابة مميز لا يتجاوز مدته 20 دقيقة وخدمات التموين ومراكز صيانة طائرات ويسعدنا خلال "معرض دبي للطيران" أن نستقطب هذا الكم الهائل من الزوار المهتمين بقطاع الطيران".

وتعد سلسلة التوريد عاملا أساسيا لتعزيز نمو سوق مراكز صيانة الطيران وقطاع الطيران بشكل عام، حيث تم بناء منطقة سلسلة التوريد في مشروع "محمد بن راشد للطيران" والتي تشمل مبنى لسلسلة التوريد ومجمع لموردي الطيران بهدف توفير مجموعة من الخدمات المتعلقة بالطيران وسيوفر المشروع فرص للشركات التي تقدم خدمات الدعم والعمليات وصيانة وإصلاح وتوريد قطع غيار الطائرات وتأجير الطيران وشحن البضائع وإدارة الأسطول.

وإضافة إلى منطقة التعليم والبحوث المخصصة لتدريب الطيارين والمهنيين وفنيي الصيانة يواصل المشروع تطوير جوانب أخرى من قطاع الطيران بما في ذلك المكاتب والمحلات التجارية، بالقرب من مبنى الطيران الخاص حيث يمكن لشركات إدارة الطائرات وشركات الخدمات الجوية والشركات المالية والقانونية وشركات التأمين وغيرها من الشركات المعنية بقطاع الطيران تأسيس مقار أو فروع لها في الإمارة والاستفادة من مميزات المنطقة الحرة.

ومن المتوقع أن يشارك في المعرض ما يزيد عن 1300 عارض وبحضور 87000 متخصص في أعمال الطيران خلال فترة الحدث الذي سيقام على مدى خمسة أيام ويعتبر "معرض دبي للطيران" أحد أكبر معارض الطيران في العالم وباعتباره أحد أبرز العارضين من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام يسلط مشروع "محمد بن راشد للطيران" الضوء على كيفية خلق بيئة أعمال مثالية ومتكاملة تتمتع بحوافز المنطقة الحرة لقطاع الطيران.