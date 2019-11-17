محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بنغلاديش

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مقر معرض دبي الدولي للطيران ظهر اليوم معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش التي شاركت على رأس وفد عسكري من بنغلاديش في افتتاح معرض دبي الدولي للطيران .

وقد تبادل سموه و رئيسة وزراء بنغلاديش الحديث حول عدد من المواضيع المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين .

وأشادت رئيسة وزراء بنجلاديش في معرض حديثها بالمستوى العالي الذي يتميز به معرض دبي الدولي للطيران إدارة وتنظيما واستقبالا وتسهيلات لوجستية توفرها دولة الإمارات للعارضين والزوار على حد سواء.