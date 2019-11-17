محمد بن راشد ومحمد بن زايد يفتتحان معرض دبي الدولي للطيران

المصدر: وام

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .. ظهر اليوم "معرض دبي الدولي للطيران 2019 " الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

حضر افتتاح المعرض .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة إلى جانب عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.