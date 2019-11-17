مباشر.. معرض دبي للطيران ينطلق وسط حضور جماهيري كبير

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت صباح اليوم في مطار آل مكتوم الدولي فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي يستمر خمسة أيام.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي إن معرض دبي الدولي للطيران  يعد الثالث عالميا وينطلق اليوم بدبي في نسخته الأكبر حيث سيضم التكنولوجيا الحديثة التي دخلت عالم صناعة الطيران.

وشهد اليوم الأول لللمعرض حضوراً جماهريا كبيراً من المهتمين وهواة عالم الطيران.

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كلمات دالة:
  • معرض دبي للطيران،
  • مطارات دبي،
  • الطيران
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