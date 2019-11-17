مباشر.. معرض دبي للطيران ينطلق وسط حضور جماهيري كبير

المصدر: البيان الإلكتروني

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت صباح اليوم في مطار آل مكتوم الدولي فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي يستمر خمسة أيام.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي إن معرض دبي الدولي للطيران يعد الثالث عالميا وينطلق اليوم بدبي في نسخته الأكبر حيث سيضم التكنولوجيا الحديثة التي دخلت عالم صناعة الطيران.

وشهد اليوم الأول لللمعرض حضوراً جماهريا كبيراً من المهتمين وهواة عالم الطيران.

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#معرض_دبي_للطيران ملتقى الصفقات المليارية، على موعد مع دورة استثنائية في ظل تنافس 1300 شركة عالمية تعرض أحدث ابتكاراتها في #دبي



شاهد الفيديو لمزيد من التفاصيل..@DubaiAirshow @emirates #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lt7Ca0Ahgl — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 17, 2019

يشهد #معرض_دبي_للطيران الذي انطلقت أعماله صباح اليوم قيام العديد من الشركات المصنعة باستعراض أحدث ما أنتجته صناعة الطيران المدني والعسكري حيث وصل عدد الطائرات في ساحة العرض إلى 651 طائرة@DubaiAirshow #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wTPugnxZL6 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 17, 2019

مشروع «محمد بن راشد للطيران» الواقع في «دبي الجنوب».. مشروع عملاق سيؤسس لقاعدة عريضة لصناعة الطيران المدني الإقليمي والدولي، يضم منطقة تجارية متكاملة لخدمة المسافرين من رجال الأعمال ومالكي الطائرات الخاصة، من خلال مبنى الطيران الخاص الذي يقدّم أفضل الخدمات #معرض_دبي_للطيران pic.twitter.com/1hEYPZFrD6 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 17, 2019

جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي: #معرض_دبي_للطيران يعد الثالث عالميا وينطلق اليوم في #دبي في نسخته الأكبر حيث سيضم التكنولوجيا الحديثة التي دخلت عالم صناعة الطيران @dubaitv @DubaiAirshow@DubaiAirports

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/OprhJPwCoB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 17, 2019

حضور جماهيري كثيف لحضور فعاليات الدورة الـ 16 من #معرض_دبي_للطيران الذي يستمر خمسة أيام@DubaiAirshow #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jEZrE6VEwg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 17, 2019