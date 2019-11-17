«براند فاينينس»: الإمارات الــ28 عالمياً في نسبة الأصول غير الملموسة

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنّفت الإمارات في المركز الـ28 عالمياً في نسبة الأصول غير الملموسة إلى إجمالي قيمة المشروعات والشركات الجديدة في الدولة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير السنوي الصادر أمس عن مؤسسة «براند فاينينس» البريطانية المعنية بإصدار الدراسات الاستشارية عن العلامات التجارية حول العالم.

ويصنّف تقرير «براند فاينينس» الدول من حيث حجم أصولها غير الملموسة «التي تشمل العلامات التجارية، وحقوق الطبع والنسخ، وشهرة المحل، وبراءات الاختراع، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من الموجودات التي ليست لها قيمة ملموسة يمكن رصدها أو قياسها»، غير المُفصَح عنها، باحتساب نسبة الحجم الإجمالي لهذه الأصول إلى الحجم الإجمالي للمشروعات الحديدة التي يجري إنشاؤها في الدولة كل عام.

وناهزت نسبة الأصول غير الملموسة في الإمارات إلى إجمالي قيمة المشروعات الجديدة في الدولة هذا العام نحو 30%، بارتفاع 20% عن العام الماضي، الذي بلغت فيه هذه النسبة 10%.

وتفوقت الإمارات على النرويج التي احتلت المركز الــ29 عالمياً بنسبة بلغت 29%، وأيضاً ألمانيا الــ33 عالمياً بنسبة 25%، والصين الــ34، بنسبة 24%، وإسبانيا الـ35، بنسبة 23%، واليابان الــ43، بنسبة 11%.

وتصدرت الدنمارك التصنيف بنسبة 58%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 53%، ثم إيرلندا بنسبة 51%.